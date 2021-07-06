В Кахетии локализовали пожар в Национальном парке Вашловани

Пожар в Национальном парке Вашловани в Кахетии локализован. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В настоящее время на месте мобилизована спецтехника и 120 пожарных-спасателей. К работам также подключены около 80 рейнджеров Агентства охраняемых территорий.

Причина пожара и его площадь пока не установлены.

Это четвертый случай возгорания в заповеднике за последнюю неделю.

Напомним, общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тыс га.