В Белом доме допустили скорую встречу Байдена с Си Цзиньпином

Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл заявил, что контакты между лидерами США и Китая Джо Байденом и Си Цзиньпином могут состояться в не очень далеком будущем.

"Я думаю, что оба лидера оценят имеющиеся возможности. Я ожидаю, что какой-либо контакт между ними состоится в не очень далеком будущем", - сказал он на конференции, организованной Азиатским обществом.

При этом Кэмпбелл не стал отвечать на вопрос, могут ли главы государств встретиться на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Риме, который состоится 30-31 октября.