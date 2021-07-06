Памяти Дживана Гаспаряна

Сегодня в Америке умер легендарный музыкант, мастер дудука Дживан Гаспарян. Ему было 92 года. За свою долгую творческую жизнь Гаспарян успел очень многое, оставив в наследство человечеству не только волшебную музыку, но и своего рода философию. "Счастье, это когда тебе хорошо. Когда смотришь назад, и понимаешь, что ты оставил что-то миру. От мира ничего не заберешь с собой, а вот оставить – можешь", - утверждал Гаспарян.

Он родился в 1928 году в деревушке Солак Армянской ССР. Мальчишкой бегал в летний кинотеатр "Москва" смотреть немые фильмы. Таперы в Солаке играли на дудуке. Так маленький Дживан впервые услышал звуки дудочки с девятью игровыми отверстиями из абрикосового дерева. Тогда он и представить себе не мог, что через много лет древнейший духовой инструмент, принесет ему мировую славу.

Музыку создал Бог, он дает нам талант, и мы посредством музыки его выражаем.

Получив от одного музыканта в подарок свой первый дудук, он играл день и ночь, надоел всем соседям, а через восемь месяцев продемонстрировал свою игру дарителю. Тот расцеловал мальчика и подарил ему еще один дудук. "К сожалению, в 1943-м он умер, так и не узнав, что я тоже стал музыкантом", - рассказывал Гаспарян, который после этой истории начал сам изготавливать себе дудуки из диких абрикосовых деревьев. Он был убежден, что садовый абрикос звучит неправильно.

В возрасте двадцати лет Дживан впервые выступил в Большом театре на смотре мастеров искусств союзных республик. В зрительном зале он увидел Сталина, который курил трубку и потягивал красное вино. Закончив играть, Дживан посмешил покинуть сцену, но в гримерке его догнали двое… Страхам юного музыканта не суждено было воплотиться в жизнь: ему просто вручили подарок от "вождя народов" - красную коробочку с часами "Победа". Он так обрадовался, что уже на следующий день вместе со своими друзьями продал часы, спустив деньги на пиво с пирожками.

Каждый должен углубляться в то, что у него лучше всего получается.

В 29 лет Гаспарян впервые попал за границу. Это был гастрольный тур в Америку вместе с труппами Большого театра, Ленинградского балета и ансамблем "Березка". С тех пор он четырежды становился обладателем Золотой Медали на международных фестивалях под эгидой ЮНЕСКО. Сам он, к слову сказать, всегда предпочитал слушать Иоганна Себастьяна Баха и Арама Хачатуряна.

О развале СССР Гаспарян не горевал: "Просто поменяли законы, государство стало капиталистическим. Тогда было хорошее, и сейчас есть хорошее. И плохое тогда тоже было: выездная комиссия, цехком, местком, партком не разрешали ехать. Когда все-таки ехали, ни с кем не разрешали ходить, ни с кем не имели права говорить. Для меня сейчас лучше. Я свободный человек – куда хочу, еду, с кем хочу, встречаюсь. С каким музыкантом хочу, играю".

Справедливости ради стоит сказать, что уже в 1988 году Гаспарян играл "с кем хотел", и не просто с кем-то, а со звездами мировой величины. Так, его музыка звучит в фильме "Последнее искушение Христа". Правда, начиналось все не так, как хотел бы Дживан. Писавший музыку к фильму Питер Габриэл включил в свои композиции звучание гаспаряновского дудука, не уведомив об этом музыканта. Гаспарян поначалу обиделся, но вскоре они с Габриэлом стали близкими друзьями, много работали вместе.

Именно Габриэл помог найти Гаспаряна композитору Хансу Циммеру, который писал музыку к фильму "Гладиатор". К Циммеру Гаспарян явился с дудуком в кармане, тут же была записана импровизация, которая вошла в фильм и получила "Золотой глобус". Он написал саундтреки к двум десяткам известнх фильмов, в том числе к "Онегину" и "Доктору Живаго".

Вдохновение приходит от любви к своему делу. Я не могу жить без дудука. Достиг всемирного успеха — и все равно каждый день играю по несколько часов, работаю над новыми звуками. Музыка и есть моя жизнь.

Британский музыкант Лайонел Риччи, с которым работал Дживан Гаспарян, считал его лучшим музыкантом в мире. Так же Гаспарян записал альбом Black Rock с Майклом Бруком, написал музыку для альбома Бориса Гребенщикова "Сестра Хаос", много играл с симфоническими оркестрами Москвы, Петербурга, Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-Йорка, Италии, Чехословакии.

Возраст не мешает, возраст - это не недостаток, возраст - это мудрость, ум. Если со здоровьем все в порядке, то возраст ни при чем.

Самой благодарной публикой он считал японскую, вспоминая как три тысячи токийцев два часа слушали его под проливным дождем. С большой теплотой Гаспарян вспоминал и выступление в Стамбуле: "До меня там были армяне, но по приглашению местных армян. А по приглашению турок я был первым". Когда концерт ведущий объявил: "Выступает Дживан…", то шесть тысяч зрителей подхватили "…Гаспарян!".

После концерта журналисты пытались спрашивать его о политике, об истории, но он твердил: "Я не политик, я музыкант и для меня все музыканты равны". Он говорил тогда, что бог един, а все остальные "мафиози, которые ради своей выгоды разрушают дружбу, любовь и мир".