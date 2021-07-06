Кондратьев отправил замов в подтопленные районы Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил своих заместителей в пострадавшие от подтопления районы Кубани. Им предстоит оценить ущерб населению и укоренить процесс ликвидации последствий

Напомним, что в минувшее воскресенье в Сочи начались сильные дожди. Согласно прогнозам, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за действует в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе.

В настоящее время в регионе остаются подтопленными около 400 придворовых территорий и более 300 домовладений.