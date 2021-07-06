На Дону выясняют причины массовой гибели рыбы

Массовая гибель рыбы была зафиксирована в Цимлянском водохранилище на территории Ростовской области, информирует пресс-службе территориального управления Росприроднадзора.

Сообщается, что инспекторами межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" было проведено обследование для выяснения причин массового замора рыбы на Цимлянском водохранилище.

По результатам биотестирования будет установлено, носит ли гибель рыбы природный характер, или же причиной стало загрязнение водного объекта токсичными веществами.

В ведомстве уточнили, что на момент отбора проб вода в водохранилище имела естественный цвет и запах.