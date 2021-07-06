Петербург предупредили о небывалой жаре

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с 7 по 12 июля прогнозируется аномально жаркая погода, температурные показатели превысят нормы на 7-10 градусов.

Как сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра в Северной столице установится "аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха +24...+28 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы".

Уточняется, что аналогичные показатели прогнозируются также на территории Ленинградской области.

Сегодня вода в Неве прогрелась до +21,6 градусов, а в Финском заливе (курортная зона) +19...+22 градусов.