Запись на вакцинацию от коронавируса упростили в Грузии

В Грузии увеличено число способов записаться на вакцинацию против коронавируса, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

"Регистрация возможна как с на электронном портале (https://ncdclogin.moh.gov.ge/HmisNew/Queue.Web/#/), так и по горячей линии учреждений или при личном посещении клиники, если по-другому не удается зарегистрироваться", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Кроме того, добавила чиновница, создана горячая линия 15 22, рассчитанная на клинические случаи. Пожилые люди или страдающие хроническими заболеваниями, которые не передвигаются самостоятельно, могут вакцинироваться на дому. На сегодня привиты уже около ста таких граждан.