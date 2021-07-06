Прививку от ковида назвали обязательным условием свидания треть опрошенных

Почти треть пользователей сервисов для онлайн-знакомств готовы пойти на свидание с интернет-знакомым только если он привился от COVID-19 или у него есть антитела, сказано в исследовании "Лаборатория Касперского".

В опросе участвовали 18 тыс человек, в том числе более 500 - из России, его провело по заказу "Лаборатории Касперского" агентство Sapio в июне.

"Двадцать восемь процентов россиян готовы встретиться лично только при условии, что новый знакомый привит или имеет антитела к коронавирусу", - цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, оказалось, что в нынешнем году почти половина (45%) пользователей таких сервисов решили не переходить к реальному общению, а до пандемии онлайн-знакомства не приводили к встречам в настоящей жизни лишь в 24% случаев.

В сообщении уточняется, что люди бояться заразиться на личных встречах коронавирусом, а также их мучает отсутствие чувства безопасности: 64% опрошенных опасаются, что их знакомый окажется не тем, за кого себя выдавал, еще 35% боятся виртуального или реального преследования.