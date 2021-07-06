Почти 40% переболевших коронавирусом ощущают последствия дольше полугода

Ученые выяснили, что 39% людей, перенесших коронавирус, ощущают последствия заболевания спустя 7-9 месяцев.

Соответствующее научное исследование провели Женевский университет и Университетский госпиталь Женевы (HUG), оно опубликовано в медицинском академическом журнале Annals of Internal Medicine.

К продолжительным симптомам коронавируса относятся "постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства", проблемы с сердцем.

Исследователи следили за состоянием здоровья 410 добровольцев, у которых был диагностирован коронавирус, "у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы".

"Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)", - отмечают ученые. Чаще эти симптомы проявляются у женщин. У людей 40-60 лет после заболевания довольно часто появляются мышечные боли.

Выявлена зависимость тяжелой острой фазы заболевания и длительности и силы остаточных симптомов.

Отмечается, что у некоторых переболевших коронавирусом симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, но снова появлялись через семь-девять месяцев.