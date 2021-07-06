Российскую туристку и троих ее детей унесло в море в Абхазии

Уроженку Санкт-Петербурга Тамару Молчанову и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

В результате происшествия один ребенок погиб, пропавшую женщину ищут.

По данным ведомства, персонал отеля, в котором проживала туристка, категорически запретил ей купаться в штормящем море. Но Молчанова направилась купаться на реку Бзыбь вместе с детьми. "Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы", - заявили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что до приезда спасателей местным жителям и очевидцам удалось выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Остальных детей спасатели и местные жители смогли вытащить из моря, однако один ребенок 2018 года рождения умер в больнице.

Подчеркивается, что поиски матери продолжаются.