Главная » Новости

Ковидным пациентам разрешили не дожидаться "скорой" в Ташкенте

Ковидным пациентам разрешили не дожидаться &quot;скорой&quot; в Ташкенте

В связи с ухудшением эпидситуации больных в коронавирусные центры Ташкента теперь можно привозить на личных машинах, чтобы не терять время на ожидание "скорой", об этом сообщили в столичном хокимияте.

"В 1-м и 2-м павильонах столичного "Узэкспоцентра" начинает работу распределительный центр, рассчитанный на 750 мест. Доставка пациентов в распределительные центры Ташкента возможна не только на машинах скорой медицинской помощи, но и на личных автомобилях", - цитирует сообщение Podrobno.uz

Напомним, ранее в столице Узбекистана заработали два распределительных ковидных центра. Они были созданы на базе спорткомплексов "Ешлик" (более чем на 500 пациентов, в том числе 60 мест в реанимации) и "Универсальный" (770 мест).

2390 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!