Ковидным пациентам разрешили не дожидаться "скорой" в Ташкенте

В связи с ухудшением эпидситуации больных в коронавирусные центры Ташкента теперь можно привозить на личных машинах, чтобы не терять время на ожидание "скорой", об этом сообщили в столичном хокимияте.

"В 1-м и 2-м павильонах столичного "Узэкспоцентра" начинает работу распределительный центр, рассчитанный на 750 мест. Доставка пациентов в распределительные центры Ташкента возможна не только на машинах скорой медицинской помощи, но и на личных автомобилях", - цитирует сообщение Podrobno.uz

Напомним, ранее в столице Узбекистана заработали два распределительных ковидных центра. Они были созданы на базе спорткомплексов "Ешлик" (более чем на 500 пациентов, в том числе 60 мест в реанимации) и "Универсальный" (770 мест).