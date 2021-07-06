ВЦИОМ: россияне едят отечественное, а одеваются в импортное

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян выбирают отечественные продукты питания, но импортную одежду, обувь и электронику.

При условии равенства цен россияне в 91% случаев предпочтут отечественные овощи, в 89% отечественные рыбу и мясо, в 88% - молоко, сыры и другие российские молочные продукты, в 74% - отечественные макароны.

Российские лекарства выбирают при равной цене только 48% респондентов. Одежда у россиян чаще импортная - 51%, а в бытовой технике и электронике лидируют импортные товары - 71%.

В целом сторонниками отечественных производителей являются 55% опрошенных, в Москве и Петербурге их меньше - 31%, а молодежь выбирает импорт - за российские товары выступили только 13%.