В Рособрнадзоре рассказали об итогах ЕГЭ-2021

Общие результаты Единого государственного экзамена сопоставимы с итогами прошлого года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Все в области статистических погрешностей, результаты не провалились. Вузы точно будут набирать снова с соизмеримыми баллами ребят в сравнении с прошлыми годами", - приводит слова руководителя ведомства РИА Новости.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что в службе по надзору в сфере образования и науки будут обсуждать отмену государственных экзаменов.

"Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять. Тем не менее мы понимаем, что нам надо двигаться вперед, и эти изменения на злобу дня, на вызовы, которые возникают ежегодно, готовы вносить", - сказал Музаев.