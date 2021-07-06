Уход США из Афганистана создает проблемы России

Вывод войск США и НАТО из Афганистана в настоящее время создает определенные угрозы безопасности России. Поскольку за годы западного военного присутствия в стране запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан" только усилилась и в настоящее время по военной мощи намного превышает официальные афганские власти, уход американцев открывает талибам путь к полноценному контролю над Афганистаном и расширению на север, прежде всего, в Таджикистан, страну ОДКБ. О том, какова опасность проникновения "Талибана" в южное подбрюшье России, "Вестник Кавказа" побеседовал с дипломатом Андреем Баклановым и военным экспертом Виктором Литовкиным.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прежде всего отметил, что, хотя пока у талибов нет явных планов угрожать Таджикистану, России все-таки не стоит принимать их за мирную организацию. "В переговорах с Россией "Талибан" проявляет сдержанность, которая на самом деле этой организации не свойственна. Некоторые наши специалисты, дипломаты и политические деятели иногда дают позитивную оценку движению "Талибан", но на мой взгляд это ошибка. Я думаю, что "Талибан" остается намного более жесткой и потенциально опасной для России организацией, чем то, как они сами себя презентуют. Они могут вести переговоры с нами неискренне", - предупредил он.

"Также надо учитывать, что внутри "Талибана" действует очень большой диапазон сил, и сейчас существует значительный потенциал для активизации и роста наиболее экстремистских из них, самых настоящих террористических элементов. В данный момент из-за того, что произошло с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ, внешне радикальное движение в "Талибане" находится на спаде, но на самом деле оно просто не спешит себя проявить и ждет более благоприятной конъюнктуры. Как только все сложится, оно тут же покажет свою силу и, по-видимому, может зайти очень далеко. Я считаю, что ситуация в Афганистане представляет для нас и для наших южных соседей огромную опасность", - подчеркнул Андрей Бакланов.

"Пока что эта ситуация проявляется в выталкивании определенной части афганского населения на территорию среднеазиатских республик. Однако это лишь надводная часть айсберга, и куда более опасные угрозы, связанные с влиянием "Талибана", будут только нарастать в ближайшие месяцы и годы. Механизмы предотвращения этого не внушают оптимизма и доверия. Западные механизмы за два десятилетия показали военную и политическую неэффективность, разрушились, в результате Запад сейчас попросту проводит эвакуацию своих людей из Афганистана. Наши механизмы еще не набрали силу, чтобы влиять на положение в самом Афганистане. В целом ситуация зыбкая и неустойчивая с потенциалом ухудшения и роста опасности для интересов РФ", - обратил внимание дипломат.

Эксперт призвал к созданию новой концепции отношений с Афганистаном. "Мы пробовали усилить давление со стороны объединений с Западом, но G8 распалась, G20 этим не занимается. Пробовали наладить взаимодействие с Афганистаном через ШОС, но оно получилось недостаточном мощным, потому что у нас есть только оборонительные намерения, а в военном деле одной обороны недостаточно, надо еще и давать отпор наступающим. Поэтому нам надо искать новую концепцию. Те меры, которые предпринимались, идут в правильном направлении, но их недостаточно для того, чтобы предотвратить опасность наступления талибов. Требуется заново взглянуть на эту ситуацию и принять свежие, гораздо более радикальные решения", - призвал Андрей Бакланов.

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин назвал несколько угроз, исходящих сейчас от талибов. "За границу "Талибан" пока проникать не торопится, его главная задача – завоевать весь Афганистан. Но как только власть талибов в Афганистане устаканится, у них могут появиться и экспансионистские идеи. Что касается текущей ситуации, то надо понимать, что в рядах "Талибана" воюют представители и ИГИЛ, и других экстремистских организаций – и как раз эти боевики будут стремиться переходить границы", - прежде всего указал он.

"Но самое главное – через границу теперь активнее пойдет поток наркотиков, на нем будут существовать террористические группы и в Таджикистане, и в Узбекистане, а на север эти группы будут проникать далеко, вплоть до России. Это наибольшая опасность от взятия "Талибаном" под контроль всего Афганистана. Кстати, напомню, что талибы уже владели всем Афганистаном, но тогда не было такого интенсивного проникновения террористических групп в Таджикистан – это началось только после появления американцев. Сейчас же есть ряд способов от этой опасности защититься", - отметил Виктор Литовкин.

"В первую очередь требуется укрепить границу Таджикистана и Узбекистана с Афганистаном. С Таджикистаном сделать это сложно по техническим причинам: у него 1300 км границы с Афганистаном проходит по реке Пяндж и труднодоступным горам. В Узбекистане другая проблема: граница всего 137 км, но Узбекистан не входит в ОДКБ, с ним тяжелее договариваться о совместных действиях. А в Таджикистане есть российская военная база, укрепить ее с согласия руководства Таджикистана довольно просто. Кроме того, нужно продолжать переговоры с самими талибами. Такой комплекс мер дипломатических и военных поможет купировать опасность террористической активности на наших южных границах", - заключил военный обозреватель.