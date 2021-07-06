Минздрав получил заявки на регистрацию в России иностранных вакцин от COVID-19
Некоторые иностранные производители вакцин от коронавируса подали заявления на регистрацию препаратов в России, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу", - сказал министр, пишет РИА Новости.
Мурашко пояснил, что импортные вакцины от коронавируса будут продаваться в России после того, как Минздрав примет решение об их регистрации
На данный момент ввоз в Россию и применение вакцин от коронавируса, не прошедших государственную регистрацию, запрещены.
Ранее сообщалось, что Pfizer заинтересован в регистрации на российском рынке. Кроме того известно, что в России будут испытывать китайскую вакцину CanSino Biologics.
Вестник Кавказа
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