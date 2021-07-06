Минздрав получил заявки на регистрацию в России иностранных вакцин от COVID-19

Некоторые иностранные производители вакцин от коронавируса подали заявления на регистрацию препаратов в России, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу", - сказал министр, пишет РИА Новости.

Мурашко пояснил, что импортные вакцины от коронавируса будут продаваться в России после того, как Минздрав примет решение об их регистрации

На данный момент ввоз в Россию и применение вакцин от коронавируса, не прошедших государственную регистрацию, запрещены.

Ранее сообщалось, что Pfizer заинтересован в регистрации на российском рынке. Кроме того известно, что в России будут испытывать китайскую вакцину CanSino Biologics.