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Уже четыре человека погибли из-за подтоплений на Кубани

Уже четыре человека погибли из-за подтоплений на Кубани

Четвертый человек погиб в результате подтоплений на Кубани, об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее сегодня стало известно, что жертвами разгула стихии в Туапсинском районе стали двое взрослых и один несовершеннолетний.

Представители прокуратуры Кубани проверяли информацию о гибели еще двух человек.

"Девочку нашли погибшей, водителя "Камаза" унесло течением, его поиски продолжаются", - цитирует сообщение ТАСС.

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Вестник Кавказа

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