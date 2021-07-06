Уже четыре человека погибли из-за подтоплений на Кубани

Четвертый человек погиб в результате подтоплений на Кубани, об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее сегодня стало известно, что жертвами разгула стихии в Туапсинском районе стали двое взрослых и один несовершеннолетний.

Представители прокуратуры Кубани проверяли информацию о гибели еще двух человек.

"Девочку нашли погибшей, водителя "Камаза" унесло течением, его поиски продолжаются", - цитирует сообщение ТАСС.