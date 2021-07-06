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В Москве сообщили о "минировании" более ста детсадов

В Москве сообщили о &quot;минировании&quot; более ста детсадов

Полиция Москвы разыскивают "телефонных террористов", которые "заминировали" 107 детских садов в центре столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные сообщили о минировании 107 детских садов в центре Москвы. В результате обследования никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник.

Ранее в Москве сообщалось об угрозе взрыва в зданиях Государственной думы и цирка Никулина, но сообщение также оказалось ложным.

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Вестник Кавказа

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