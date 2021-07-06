Мурашко: ежедневно прививку от коронавируса в России делают 850 тыс человек

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом и вакцинацией в России.

По его словам, ситуация с коронавирусом напряженная. "В целом мы видим, что именно формирование иммунитета, коллективной безопасности является ключевым. Для того чтобы обезопасить население, сегодня очень активно идет вакцинация", - заявил Мурашко, пишет РИА Новости.

В России работают 6 тыс стационарных пунктов прививочных и около 6 тыс мобильных бригад.

Также глава Минздрава рассказал, что ежедневно до 850 тыс россиян прививаются от коронавируса.