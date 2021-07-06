Пашинян едет к Путину

В Москве завтра пройдут переговоры президента России Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который посетит Россию с рабочим визитом. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Главы государств намерены обсудить ход реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего.

"Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - пояснили в Кремле.

Пашинян и Путин также рассмотрят ряд актуальных аспектов российско-армянских двусторонних отношений.