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Пашинян едет к Путину

Пашинян едет к Путину

В Москве завтра пройдут переговоры президента России Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который посетит Россию с рабочим визитом. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Главы государств намерены обсудить ход реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего.

"Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - пояснили в Кремле.

Пашинян и Путин также рассмотрят ряд актуальных аспектов российско-армянских двусторонних отношений.

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Вестник Кавказа

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