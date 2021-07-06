Мотоциклист пролетел 15 метров после столкновения в Алматы

В Алматы мотоциклист врезался в ограждение на дороге, сообщает "Спутник-Казахстан".

По словам очевидцев, мотоцикл Honda двигался по проспекту Саина в северном направлении, не доезжая улицы Жандосова, столкнулся с разделительной стеной развязки моста.

Сам владелец транспорта заявил, что вовремя не заметил препятствие, резко повернул, но задел бордюр. От удара он пролетел 15 метров и упал на дорогу.

Мужчина был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Подробности ДТП выясняют полицейские.