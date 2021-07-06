В Ялте возобновили работу еще десять пляжей

В Ялте после июньского наводнения открыли для купания еще 10 пляжей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Она пояснила, что пляжи курорта начали поэтапно открывать для купания с 1 июля. Первыми возобновили работу пляжи от Фороса до Алупки. "Дополнительно мы открыли сегодня еще 10 пляжей. У нас остается запрещенной к купанию центральная часть нашего города: от Приморского пляжа до Гурзуфа ", - рассказала Павленко, пишет РИА Новости.

По ее словам, в ближайшие дни буду открыты для купания оставшиеся пляжи, погода этому благоприятствует.

Ялта серьезно пострадала от сильных ливней и последовавши наводнений в середине июня. В настоящее время стихия охватила Краснодарский край.