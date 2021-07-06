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Песков прокомментировал возможность закрытия границ между регионами России

Песков прокомментировал возможность закрытия границ между регионами России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вероятность закрытия границ между регионами при ухудшении ситуации с коронавирусом.

По его словам, части субъектов, учитывая сложившуюся в них эпидситуацию, действительно, требуются достаточно оперативные и даже жесткие ограничения.

"В то же время такие меры, как закрытие границ, - нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы", - цитирует Пескова ТАСС.

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Вестник Кавказа

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