Песков прокомментировал возможность закрытия границ между регионами России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вероятность закрытия границ между регионами при ухудшении ситуации с коронавирусом.

По его словам, части субъектов, учитывая сложившуюся в них эпидситуацию, действительно, требуются достаточно оперативные и даже жесткие ограничения.

"В то же время такие меры, как закрытие границ, - нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы", - цитирует Пескова ТАСС.