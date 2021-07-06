Депутат захотел подраться с Федором Емельяненко

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон заявил о желании провести поединок с Федором Емельяненко.

Он отметил, что хочет вернуться на ринг 23 октября в рамках турнира Bellator в Москве, чтобы завершить свою профессиональную карьеру. По его словам, он готов провести бой с Федором Емельяненко.

"Я достаточно популярен в России, Федор — величайший боец, легенда. Для меня было бы честью взять у него реванш. Его команда еще не определилась с соперником — посмотрим, кого он выберет. Вне зависимости от соперника, это будет интереснейший бой", - приводит слова Монсона Sports.ru.

Депутат подчеркнул, что готов встретиться с любым бойцом, если Федор откажется от такой идеи. "Думаю, это был бы лучший способ завершить карьеру", – сказал Монсон.