Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей признан успешным в Исландии

В Исландии с 2015 по 2019 год проводилось исследование, участники которого, перешли на четырехдневную рабочую неделю. Результаты эксперимента опубликованы британским центром Autonomy.

В Исландии 2,5 тыс сотрудников перевели с сохранением зарплаты с 40-часовой рабочей недели на 35- или 36-часовую.

В результате выяснилось, что самочувствие добровольцев значительно улучшилось, они сообщили о свободном времени на семью, хобби, друзей и домашние обязанности.

Одинокие родители отметили, что эксперимент помог им решить проблему дефицита времени.

Отмечается, что несмотря на сокращение рабочей недели, производительность сотрудников осталась прежней, либо возросла.

В Исландии в настоящее время 86 % занятого населения либо уже перешло на сокращенный рабочий день, либо занимается организацией работы в таком формате.