Жара почти в 50 градусов надвигается на Таджикистан

В Таджикистане в ближайшее дни ожидается резкое ухудшение погодных условий, такое сообщение опубликовано на сайте Агентства по гидрометеорологии при правительстве республики.

С 7 по 9 июля страну ждет аномальная жара: в долинных районах воздух прогреется до 39-44, в горных будет прохладнее - до 32-37 градусов. На юге Таджикистана столбики термометров могут подняться до 45-48 градусов.

Из-за жары в некоторых горных районах республиканского подчинения и в Горно-Бадахшанской автономной области возможны сели и камнепады. Не исключено повышение уровня воды в реках Пяндж, Вахш и Зеравшан.