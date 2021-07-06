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Жара почти в 50 градусов надвигается на Таджикистан

Жара почти в 50 градусов надвигается на Таджикистан

В Таджикистане в ближайшее дни ожидается резкое ухудшение погодных условий, такое сообщение опубликовано на сайте Агентства по гидрометеорологии при правительстве республики.

С 7 по 9 июля страну ждет аномальная жара: в долинных районах воздух прогреется до 39-44, в горных будет прохладнее - до 32-37 градусов. На юге Таджикистана столбики термометров могут подняться до 45-48 градусов.

Из-за жары в некоторых горных районах республиканского подчинения и в Горно-Бадахшанской автономной области возможны сели и камнепады. Не исключено повышение уровня воды в реках Пяндж, Вахш и Зеравшан.

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Вестник Кавказа

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