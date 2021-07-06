Кадырова выдвинули на пост главы Чечни

Лидер Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул кандидатуру для участия в выборах главы республики, сообщает избирком региона.

Напомним, что 26 июня региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Кадырова кандидатом на должность главы Чечни на сентябрьских выборах.

"Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров", - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что срок выдвижения кандидатов заканчивается 8 июля. Не позднее 18:00 по московскому времени 4 августа выдвиженцы должны представить в избирком документы для регистрации.