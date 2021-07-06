Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Еревана

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны о якобы произошедшем на государственной границе инциденте. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"… никакого выстрела с стороны подразделений Азербайджанской Армии не было. Раненых среди личного состава нет", - подчеркивается в нем.

Соответственно, пояснили в азербайджанском министерстве, если в ВС РА и есть потери или раненые, то это может быть связано только с каким-либо инцидентом, произошедшим между армянскими военными.