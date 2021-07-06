Станицу на Кубани отрезало дождем

Проезд к станице Ставропольская Краснодарского края заблокирован из-за затопления моста, сообщает оперштаб региона.

Отмечается, что из-за выхода реки Шебш, которая проходит через населенный пункт, невозможно передвижение по самой станице.

"Затоплен мост через реку на трассе на выезде из станицы Григорьевской в сторону станицы Ставропольской. Также из-за затопления невозможно проехать по мосту через реку Шебш в самой Ставропольской", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за разлива реки в станице нет света.