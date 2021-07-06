В Москве до середины июля будет стоять 35-градусная жара

По прогнозам синоптиков, в Москве будет жарко как минимум до середины июля.

"Июль в Москве - самый теплый месяц, но в этом году он грозит быть жарким, в отдельные дни - очень жарким. Расчеты показывают, что блокирующий антициклон удержит господство в столичном регионе до середины июля, дневная температура воздуха будет достигать 35 градусов, и ночи станут душными, минимальная температура - не ниже 23 градусов. Похожая ситуация в Москве наблюдалась в 1972, 2010, 2011 и 2012 годах", - сообщается на портале "Метеоновости".

Ждать освежающих дождей в июле не стоит, в связи с жаркой и сухой погодой в Москве и Подмосковье повысится пожарная опасность.

Синоптики напомнили, про аномально жаркое лето 2010 года, когда в Москве стоял смог от лесных пожаров. "Текущий год может повторить этот сценарий", - предупредили специалисты.