В Минстрое считают, что высокий первоначальный взнос по ипотеке способствует дисциплине заемщиков

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин во вторник заявил, что в России не стоит снижать первоначальный взнос по ипотеке.

"Мы считаем, что снижать первоначальный взнос не совсем правильно, потому что платежная дисциплина гражданина, его возможность обслуживания ипотечного кредита зависит от того, насколько он смог за счет своих доходов на семью сформировать первоначальный взнос. И его отношение к обслуживанию ипотеки намного серьезнее, если первоначальный взнос составляет 30-35%", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей Федерального собрания.

В среднем в России первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки составляет больше 30%, при этом есть возможность снизить его до 15%. Отметил замглавы Минстроя.

Программа льготной ипотеки в России продлена до 1 июля с изменениями - максимальная ставка повышена до 7%, а сумма кредита для всех регионов составляет 3 млн рублей.