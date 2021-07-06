Двойника Зеленского заметили на учениях НАТО

На военных учениях Sea Breeze в Черном море найден мужчин, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал издания "Страна.ua".

Отмечается, что "двойником" украинского лидера оказался матрос итальянской фрегаты Virginio Fasan.

Стоит добавить, что в 2019 году другого мужчину, похожего на президента Украины, нашли в Москве. Им оказался уроженец Узбекистана Умид Исабаев. По его словам, помимо внешнего сходства, он, как и Зеленский, "плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане".