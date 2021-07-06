Москва и Баку обновили соглашение о сотрудничестве в здравоохранении

Азербайджан и Россия заключили обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки. Подписи под документом поставили находящийся с визитом в Баку министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и первый заместитель министра здравоохранения АР, врио министра Теймур Мусаев.

В ходе выступления на мероприятии Теймур Мусаев обратил внимание на успешное сотрудничество между обеими странами, выразил России признательность за поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, а также предоставление тестов и вакцины "Спутник V".

Михаил Мурашко также указал на успешное взаимодействие России и Азербайджана в области здравоохранения. Он особо отметил также работу Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, первый выпуск которого прошел в 2021 году.

Позже Мурашко принял премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Они отметили успешное развитие двусторонних отношений по всем направлениям, включая сотрудничество в здравоохранении и подготовки медицинских кадров, а также обменялись мнениями о мерах по борьбе с пандемией коронавируса.