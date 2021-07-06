В Минздраве сообщили, что антитела после вакцинации начинают вырабатываться через неделю

После первой дозы вакцины от коронавируса антитела начинают появляться в организме через семь дней, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

"Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой (дозы) вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен", - подчеркнула врач на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".

Полный иммунитет формируется спустя 42 дня после первого укола. При этом даже после этого нельзя отказываться от масок и соблюдения других рекомендаций, связанных с профилактикой коронавируса. Случаи заболевания случаются и среди вакцинированных людей.