Армения создает экологическую угрозу странам Каспийского моря

Небольшая горная река Охчучай, берущая свое начало на горе Гапыджыг в государственном заказнике "Зангезур" и спустя 83 км впадающая в Араз, стала новым фронтом атаки на Азербайджан армянских националистов-сторонников захвата азербайджанских территорий. Война проиграна, оккупационные силы разгромлены, капитуляция подписана, однако реваншисты не сдаются. Не сумев победить освободительную армию Азербайджана, они решили хотя бы испортить восстановившему территориальную целостность соседу экологию.

Первые три десятка километров Охчучай течет по территории Армении. На границе с заказником "Зангезур" располагаются город Каджаран и Каджаранское медно-молибденовое месторождение, богатое не только медью и молибденом (6,8% всех мировых запасов этого металла), но и золотом, и серебром. В Каджаране на берегу Охчучая действует перерабатывающий руду с месторождения медно-молибденовый комбинат, принадлежащий ЗАО Zangezur Copper Molybdenum Combine, дочерней компании немецкой Cronimet Mining. Этот комбинат сбрасывает в Охчучай неочищенные стоки, которые затем, проходя через армянские города Сюник и Кафан (где к ним добавляются стоки с Кафанского горно-обогатительного завода, принадлежащего Chaarat Gold Holdings), попадают в Азербайджан.

В Азербайджане Охчучай течет по Зангиланскому району мимо райцентра Зангилана, затем впадает в Араз в весьма важном с точки зрения экологии и сельского хозяйства месте – недалеко от Худаферинского водохранилища, крупнейшего источника пресной воды на юге освобожденных азербайджанских территорий. Таким образом, ядовитые стоки армянского комбината отравляют не только основную водную артерию Зангиланского района, но и большую часть воды Джебраильского и Физулинского районов. Далее они продвигаются по Аразу на восток, где попадают в реку Кура, а оттуда уже в Каспийское море. Поскольку Араз – пограничная река между Азербайджаном и Ираном, удар наносится и по иранской экологии, а с выходом в море – по экологии всех каспийских стран, включая Россию.

По сути, река Охчучай превращена в технический коллектор промышленных отходов медно-молибденового и горно-обогатительного комбинатов, о влиянии которых на армянскую экологию ни собственники, ни местные власти предпочитают не беспокоиться, поскольку почти на 100% они уходят в Азербайджан. Река загрязнена настолько, что ее воды являются полностью непригодными для использования как в сельском хозяйстве, так и для бытовых нужд, и стремительно ухудшают качество воды в Аразе. Тяжелейшее состояние Охчучая было зафиксировано Минэкологии Азербайджана вскоре после того, как Зангиланский район республики был освобожден от армянской оккупации.

Мониторинг Охчучая показывает, что содержание в водах реки и на речном дне медно-молибденовых соединений превышает предельно допустимую норму в 2 раза, железа – в 4 раза, никеля – в 7 раз. Превышают норму и данные по марганцу, кадмию, аммонию, свинцу и цинку. Стоки промышленных производств уничтожают рыбу – в марте произошла массовая гибель золотой форели и усача, внесенных в Красную книгу Азербайджана. Рыба погибла из-за отравления тяжелыми металлами.

Кто несет за это ответственность? Информация о собственниках медно-молибденового комбината чрезвычайно запутанна, посольство Германии в Азербайджане даже утверждает, что Cronimet Mining не владеет предприятием с 2019 года, хотя есть данные, что компания продолжает управлять работой комбината, как минимум, косвенно. При этом, согласно расследованиям армянских СМИ, до "бархатной революции" 2018 года предприятие контролировалось тогда еще президентом Армении, одним из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта и лидером "партии войны" Сержем Саргсяном, вывозившим полученные от производства металлов деньги в Германию. После революции, когда Саргсян и его карабахский клан потеряли власть, началась чехарда с перепродажами акций комбината.

Однако в итоге контроль над предприятием все равно остался в руках семьи Саргсяна – сейчас его акциями владеют люди, связанные со скандально известным зятем экс-президента Микаэлом Минасяном. А это означает, что медно-молибденовый комбинат используется теперь не только как средство обогащения лидера "партии войны", но и как инструмент атаки на Азербайджан: ЗАО Zangezur Copper Molybdenum Combine игнорирует все обращения о необходимости очищать стоки и заливает ядовитыми отходами Охчучай, в то время как Германия старается откреститься от причастности к экологическим преступлениям, совершаемым в Каджаране. Азербайджан на высоком уровне обратился во множество международных природоохранных организаций, однако пока что изменить ситуацию на Охчучае не удается.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, экоцид Охчучая – это угроза всему региону. "Конечно, в первую очередь удар приходится по Азербайджану, по Зангиланскому району. Поскольку дальше река впадает в Араз, второй удар наносится по экологии Ирана. Кстати, экология Армении тоже под ударом, ведь изначально ядовитые воды текут именно по армянском земле. Об этой проблеме писали в армянских СМИ в 2018-2019 годах, вскоре после смены власти, тогда обнаружили, что правительство Саргсяна ничего не предпринимало, чтобы защитить местную природу и население от отходов комбината", - рассказал он.

Эксперт обратил внимание, что власти Армении могли бы решить эту проблему при должной политической воле – заставить собственников либо руководство медно-молибденового комбината установить очистные фильтры.

"Когда Пашинян пришел к власти, несколько НКО поднимали этот вопрос, в армянских СМИ проскальзывали сведения, что прокуратурой Армении было открыто уголовное дело – однако с тех пор никаких подвижек нет. Поэтому сейчас стоит говорить о том, что ответственность за продолжение загрязнения Охчучая лежит на правительстве Армении. Пока владельцы комбината получают свою выгоду и ничего не хотят менять, именно правительство могло бы предпринять необходимые шаги для прекращения загрязнения реки. Тем самым оно бы в конечном счете защитило и население Армении от экологической катастрофы. Увы, пока ничего не происходит", - констатировал Фарид Шафиев.

Действительно, государство может обязать промышленников прекратить загрязнение реки. Премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании пообещал избирателям, что в случае победы на внеочередных парламентских выборах он начнет в Армении "стальную революцию", выбьет коррупцию и другие схемы нелегального обогащения изо всех сфер жизни республики. Решение проблемы медно-молибденового комбината в Каджаране, все еще остающегося под контролем Сержа Саргсяна, могло бы стать одним из пунктов этой программы.