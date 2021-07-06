Совбез: за пять лет в России не допущено ни одного крупного теракта

Заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков заявил, что за результативность работы спецслужб и правоохранительных органов России стремительно возросла.

"Заметно снизился уровень террористической активности внутри нашей страны, возросла результативность работы специальных служб и правоохранительных органов по предупреждению террористических угроз, выявлению и пресечению деятельности идеологов и приверженцев терроризма", - приводит слова Кокова ТАСС.

Он также отметил, что за последние пять лет в России не допущено ни одного крупного террористического акта, а число преступлений экстремистской направленности сократилось до трех в 2020 году. "При этом 98% преступлений названной категории предотвращается на этапе приготовления", - добавил Коков.