МИД: у военной базы РФ есть все для помощи Таджикистану

На военной базе РФ в Таджикистане есть все необходимое для содействия республике в разрешении ситуации на границе с Афганистаном, пояснил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он уточнил, что главное сейчас - происходящее в Северном Афганистане, где сложилась достаточно напряженная обстановка: по некоторым данным, 70% находится под контролем запрещенного в России террористического движения "Талибан".

"У нас, как вы знаете, размещена в Таджикистане 201-я военная база, которая оснащена всем необходимым, чтобы оказать содействие республике в случае необходимости. Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты", - приводит слова дипломата ТАСС.