Коронавирус в мире унес 4 млн жизней

В мире от коронавируса с начала пандемии умерли 4 млн человек.

Больше всего смертей от коронавируса произошло в США - 621,3 тыс, в Бразилии - 525,2 тыс и в Индии - 403,3 тыс.

В России во вторник был установлен очередной суточный рекорд смертности - 737, всего в стране умерли 139,3 тыс человек. При этом в июле в мире смертность от коронавируса начала снижаться - если 1-го июля сообщалось о 432,5 тыс смертей, тона 5 июля - 339 тыс.