МЧС: обломки пропавшего Ан-26 нашли на Камчатке

Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке сегодня, найдены спасателями. Об этом сообщается в Twitter МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что потерпевший крушение самолет был обнаружен на расстоянии 3,8 км от аэропорта "Палана".

К месту трагедии оперативно направляются 26 спасателей на вездеходах, однако их продвижение затруднено из-за темноты и морского прилива.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что самолет перед падением столкнулся с сопкой, обломки упали в Охотское море, выживших в результате крушения нет.