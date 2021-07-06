Российские военные обучают узбекских гранатометчиков и разведчиков

Российские военные инструкторы занимаются подготовкой гранатометчиков и разведчиков для узбекской армии. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны Узбекистана.

Обучение проходит на полигоне "Сазган"в Самаркандской области (Центральный военный округ), в нем участвуют будущие водители-механики и наводчики БТР-82, разведчики, гранатометчики ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя".

Подготовка будет продолжаться две недели. "Помимо практических навыков, которые планируется отрабатывать в дневное и ночное время, предусмотрены и теоретические занятия", - цитирует сообщение Минобороны РУз Sputnik Узбекистан.