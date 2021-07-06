Каждый третий россиянин тратит на интернет более четырех часов в день

Опрос ВЦИОМ показал, что интернетом пользуются 84% россиян, часть из них проводит в сети более четырех часов ежедневно.

"Подавляющее большинство россиян (84%) пользуются интернетом, при этом 72% пользуются им ежедневно, а треть (34%) проводят в сети более четырех часов в день. Не пользуются интернетом 16% наших соотечественников", - сообщают аналитики.

Среди соцсетей у россиян популярны "ВКонтакте" - 48% Instagram - 39%, YouTube - 34%, "Одноклассники" - 32%. Совсем не пользуются соцсетями 16% опрошенных граждан.

Многие (42%) респондентов считают, что за последние пять лет в отечественном сегменте интернета стало больше агрессии, оскорбительных постов и комментариев.