УЕФА поблагодарил Баку за организацию матчей Евро-2020

Азербайджан получил благодарность от Генсека УЕФА Мартина Каллена за проведение четырех матчей чемпионата Европы в Баку, сообщает Trend.

В своей благодарственной речи Каллен заявил, что считает организацию матчей Евро-2020 в Баку "потрясающим успехом".

"Последние несколько недель были очень напряженными для тех, кто был привлечен к этой работе. Спасибо всем за вашу работу над проектом ЕВРО-2020. Вы продемонстрировали, чего можно достичь, если целеустремленные и мотивированные люди будут работать вместе как одна команда, имея общие цели и амбиции", - сказано в письме.

Он отметил, что, несмотря на коронавирусную пандемию, решимость Баку провести матчи Евро-2020 была очевидна.

"За это время, работая вместе, Вы стали неотъемлемой частью большой европейской семьи УЕФА. Я надеюсь, что Вам понравилось работать над этим проектом, и Вы получите удовольствие от просмотра остальной части турнира, которая, несомненно, будет захватывающей", - добавил Генсек ассоциации.

В заключение Кален пожелал Азербайджану всего наилучшего.