Пляжи Сочи заработают уже сегодня

Уже к сегодняшнему вечеру в Сочи завершатся восстановительные работы на ряде пляжных территорий и домовладений, разрушенных и подтопленных ливнями, - заверил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"Сегодня утром мы объехали все территории и домовладения. Большинство - более 80% - грязи, испорченной мебели уже вывезены из города. Сейчас идет колоссальная зачистка курорта: в ручном режиме работают более 50 бригад", - сообщил он, передает "Интерфакс".

Город будет приведен в порядок благодаря волонтерам, ТОСам и депутатам, а также установившейся солнечной погоде город будет приведен в порядок в ближайшее время, а к вечеру все пляжи будут открыты, - добавил Копайгородский.