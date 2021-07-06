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ТБО из пяти районов Северной Осетии будут перерабатывать в Ардоне

Фото пресс-службы министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии
Фото пресс-службы министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии

Новая мусороперегрузочная станция заработала в Ардонском районе Северной Осетии – она будет перерабатывать твердые бытовые отходы из пяти районов республики, - сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики. "Мусороперегрузочная станция немецкого производства HUSMANN для твердых коммунальных отходов построена компанией "ЭРА" для оптимизации работы владикавказского полигона", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Мусор на перегрузку в Ардон будут отправлять большегрузами из Дигорского, Ирафского, Ардонского, Алагирского и Кировского районов республики.

Ожидается, что это сократит транспортные расходы на 40−50%, - добавили в министерстве.
 

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Вестник Кавказа

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