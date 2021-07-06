ТБО из пяти районов Северной Осетии будут перерабатывать в Ардоне

Новая мусороперегрузочная станция заработала в Ардонском районе Северной Осетии – она будет перерабатывать твердые бытовые отходы из пяти районов республики, - сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики. "Мусороперегрузочная станция немецкого производства HUSMANN для твердых коммунальных отходов построена компанией "ЭРА" для оптимизации работы владикавказского полигона", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Мусор на перегрузку в Ардон будут отправлять большегрузами из Дигорского, Ирафского, Ардонского, Алагирского и Кировского районов республики.

Ожидается, что это сократит транспортные расходы на 40−50%, - добавили в министерстве.

