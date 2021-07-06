Ушел из жизни Дживан Гаспарян

На 93-м году жизни скончался мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян, сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший на своей странице в Facebook.

"Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром", - написал он.

Отметим, что с 1948 года Гаспарян стал участником ансамбля национальной песни и танца, представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах. Он работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян. В 2000 году музыкант исполнил один из саундтреков к фильму "Гладиатор", а также написал тему на дудуке для "Последнего искушения Христа".

Дживан был удостоен четырех медалей ЮНЕСКО и премии World Music Expо "За заслуги перед музыкальным искусством".