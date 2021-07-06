Коронавирус "дельта плюс" добрался до Турции

Турецкие медики впервые зарегистрировали в стране три случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", - рассказал глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние удовлетворительное, госпитализации нет", - заявил Коджа, передает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Также в стране имеются случаи заражения штаммом "дельта" - в 30 провинциях колчество заболевших им возросло до 286 человек, - добавил министр.