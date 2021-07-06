Из-за наводнения в Туапсинском районе погибли трое
В Туапсинском районе Краснодарского края жертвами наводнения стали по крайней мере три человека, сообщили в прокуратуре региона, пишет "Интерфакс".
Исполняющий обязанности кубанского прокурора Павел Гвоздев выехал на место происшествия.
"В настоящее время установлено, что в селе Горском в своем доме погиб 71-летний житель, который не мог самостоятельно передвигаться. Также в селе Дефановка поток воды с обочины смыл в канаву автомобиль, где находилась семья, в результате которого 13-летний ребенок и его 37-летняя мать погибли предварительно от асфиксии", – сообщили в прокуратуре.
Глава семьи выжил, его госпитализировали.
Также прокуратура проверяет информацию о гибели еще двух человек - взрослого и ребенка.
Ливни пришли в Туапсинский район во второй половине дня в понедельник, подтоплены дороги, сошел оползень, закрыты пляжи, действует режим ЧС.
Вестник Кавказа
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