Из-за наводнения в Туапсинском районе погибли трое

В Туапсинском районе Краснодарского края жертвами наводнения стали по крайней мере три человека, сообщили в прокуратуре региона, пишет "Интерфакс".

Исполняющий обязанности кубанского прокурора Павел Гвоздев выехал на место происшествия.

"В настоящее время установлено, что в селе Горском в своем доме погиб 71-летний житель, который не мог самостоятельно передвигаться. Также в селе Дефановка поток воды с обочины смыл в канаву автомобиль, где находилась семья, в результате которого 13-летний ребенок и его 37-летняя мать погибли предварительно от асфиксии", – сообщили в прокуратуре.

Глава семьи выжил, его госпитализировали.

Также прокуратура проверяет информацию о гибели еще двух человек - взрослого и ребенка.

Ливни пришли в Туапсинский район во второй половине дня в понедельник, подтоплены дороги, сошел оползень, закрыты пляжи, действует режим ЧС.