В Крыму наметился дефицит первого компонента вакцины от коронавируса

В некоторых медпунктах Крыма закончился первый компонент вакцины от коронавируса, сообщил во вторник министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

"Приношу извинения, если у нас на каком-то пункте может быть сбой. Поверьте, ожидание может составлять не более одного дня. Мы все делаем, чтобы остатки перераспределить внутри наших медицинских организаций. С учетом сегодняшних поступлений, я думаю, в этих пунктах, где произошел вопрос окончания первого компонента вакцины, буквально за сегодняшний день эта ситуация нормализуется", - сказал он.

В Крыму работают 127 пунктов вакцинации, осталось 16 тыс доз вакцины, во вторник ожидаются поставки еще около 26 тыс доз.

"Есть определенные вопросы в части больших объемов - они не поступают, это касается всех регионов РФ. Поэтому я ежедневно на связи с руководством министерства здравоохранения РФ", - добавил Остапенко.