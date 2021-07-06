Наркокурьеры из Ирана открыли стрельбу по азербайджанским пограничникам

ЧП произошло ночью на границе Азербайджана и Ирана, такое сообщение опубликовано на сайте Госпогранслужбы АР.

В нем говорится, что накануне около 23:45 азербайджанские пограничники обнаружили, что 5 неизвестных лиц перешли госграницу из Ирана в зоне пограничного отряда "Гейтепе" в районе села Сарханлы Джалилабадского района. Преступники были вооружены, пользовались приборами ночного видения, у одного из них была сумка с наркотиками.

Несмотря на приказ пограничников остановиться и предупредительные выстрелы в воздух, нарушители не подчинились приказу, оказали сопротивление и открыли огонь из автоматического оружия.

В ходе преследования преступников пограничник законно применил оружие. Один из нарушителей (1992 г.р.) был ранен и скончался по пути в Джалилабадскую центральную больницу. Другие нарушители границы сбежали в Иран, воспользовавшись особенностями местности (густой лес) и темнотой.

В сумке обнаружилось почти 7 кг наркотических веществ - героин, опиум, метамфетамин, метадон, прегабалин и т.д.

О ЧП немедленно была проинформирована иранская сторона, и на месте событий прошла встреча азербайджанских и иранских пограничников.

В данный момент Государственная пограничная служба и Генеральная прокуратура проводят необходимые следственные действия в связи с происшествием.