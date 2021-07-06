В ЕС ждут четвертой волны коронавируса и локдауна

В странах Европы вскоре может случиться очередная волна коронавируса, об этом заявили в Словении и во Франции.

"Если у нас не будет 70 % вакцинированных, то уже осенью мы будем иметь четвертую волну и придется вводить локдаун", - предупреждает во вторник премьер-министр Словении Янез Янша.

Волна заболеваемости будет связана с дельта-штаммом, отметил он.

Глава Минздрава Франции Оливье Веран считает, что четвертая волна придет гораздо раньше - уже в июле. На фоне распространения нового штамма он также призвал европейцев не тянуть с вакцинацией от коронавируса