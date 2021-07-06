МИД РФ: провокаторы, решившиеся на "игры" в Черном море, "получат по носу"

Если провокаторы продолжат устраивать свои "игры" в Черном море, то они "получат по носу", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя инцидент с британским эсминцем Defender.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, - потому что по носу они получат", - пояснил дипломат.

Предупредив о возможном увеличении рисков конфликтов, он напомнил, что подобные игры недопустимы в Черном море.

Рябков заявил, что если такой инцидент повторится, то Россия "может" - не "будет", а именно "может" - нанести удар, поскольку вопрос очень серьезный.